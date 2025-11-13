Contactanos

Coahuila

Incendio en Saltillo: un sillón con garrapatas causa daños en vivienda

Bomberos lograron sofocar el incendio sin reportar personas lesionadas.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 13 noviembre, 2025 - 08:20 p.m.
Incendio en Saltillo: un sillón con garrapatas causa daños en vivienda
Bomberos ingresaron al segundo piso de la vivienda para controlar el fuego que se propagó desde un sillón.

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este jueves, un incendio movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Villa Universidad, luego de que un habitante intentara eliminar una plaga de garrapatas incendiando un sillón dentro de su vivienda. El fuego se extendió rápidamente y dañó parte de la planta alta.

¿Qué ocurrió?

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la lateral del bulevar Luis Echeverría Álvarez, donde vecinos detectaron una columna de humo saliendo del inmueble y llamaron de inmediato al 911.

Elementos de Bomberos Saltillo, de la estación sur, ingresaron al segundo piso y localizaron una habitación envuelta en llamas.

El propietario explicó que decidió prender fuego al mueble en el que había encontrado garrapatas, sin prever que las llamas avanzarían con rapidez hasta alcanzar parte de la estructura de la vivienda.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras varios minutos de trabajo, bomberos lograron sofocar el incendio y enfriar el área afectada. Protección Civil Municipal fue notificada para evaluar los daños y revisar la seguridad del inmueble. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

1 / 1
Incendio en Saltillo: un sillón con garrapatas causa daños en vivienda
Protección Civil revisa la estructura afectada tras el incendio registrado en Villa Universidad.

  • Incendio en Saltillo: un sillón con garrapatas causa daños en vivienda

    Protección Civil revisa la estructura afectada tras el incendio registrado en Villa Universidad.

  • Incendio en Saltillo: un sillón con garrapatas causa daños en vivienda
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados