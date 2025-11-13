Incendio en Saltillo: un sillón con garrapatas causa daños en vivienda

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este jueves, un incendio movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Villa Universidad, luego de que un habitante intentara eliminar una plaga de garrapatas incendiando un sillón dentro de su vivienda. El fuego se extendió rápidamente y dañó parte de la planta alta.

¿Qué ocurrió?

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la lateral del bulevar Luis Echeverría Álvarez, donde vecinos detectaron una columna de humo saliendo del inmueble y llamaron de inmediato al 911.

Elementos de Bomberos Saltillo, de la estación sur, ingresaron al segundo piso y localizaron una habitación envuelta en llamas.

El propietario explicó que decidió prender fuego al mueble en el que había encontrado garrapatas, sin prever que las llamas avanzarían con rapidez hasta alcanzar parte de la estructura de la vivienda.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras varios minutos de trabajo, bomberos lograron sofocar el incendio y enfriar el área afectada. Protección Civil Municipal fue notificada para evaluar los daños y revisar la seguridad del inmueble. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.