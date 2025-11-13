Inauguran invernaderos de alta tecnología en Ramos Arizpe: UPL Corporation lidera la sostenibilidad

SALTILLO, COAH.- La empresa UPL Corporation Ltd. (UPL Corp), ubicada en Ramos Arizpe y proveedor global de soluciones agrícolas sostenibles, celebró la tercera edición del Consejo México Sostenible bajo el lema "Reinventando la sostenibilidad", llevó a cabo la inauguración de los nuevos invernaderos de alta tecnología, un proyecto con una inversión superior a 1.5 millones de dólares que refuerza el compromiso de UPL con la ciencia, la sostenibilidad y la innovación agrícola.

¿Qué ocurrió?

Estas instalaciones, tres invernaderos de vidrio templado completamente automatizados y construidos por Richel Francia/México, son los primeros de su tipo en el país y se integran al Centro Global de Investigación NPP, que desde 2023 acumula más de 5 millones de dólares en inversión y reúne a un equipo de más de 20 investigadores especializados.

Los invernaderos de Ramos Arizpe forman parte de la red global de innovación de UPL junto con centros en Francia y Estados Unidos, posicionando a México como un nodo estratégico para el desarrollo de soluciones agrícolas replicables en todo el mundo. A través de ensayos avanzados de bioestimulantes y estudios en condiciones controladas, se validará el desempeño de productos de la línea Natural Plant Protection (NPP), garantizando resultados científicos sólidos y escalables a otras regiones como China, Brasil o África.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En 2026, este centro incorporará además un laboratorio especializado en el estudio del modo de acción de bioestimulantes a nivel de expresión génica, consolidando a UPL como la primera empresa global en México con infraestructura de vidrio de última generación dedicada exclusivamente a la investigación agrícola. Durante su mensaje, Jai Shroff, Presidente y CEO Global de UPL Ltd., destacó la relevancia del proyecto dentro de la estrategia mundial de la compañía: "México se ha convertido en un pilar de nuestra red científica global. Estos invernaderos representan nuestra visión de un futuro agrícola impulsado por la ciencia, la colaboración y la sostenibilidad. Desde Coahuila, estaremos generando innovación con impacto real para los agricultores del mundo."

Por su parte, Himanshu Panwar, CEO de UPL LATAM, subrayó el papel de la región en el liderazgo científico y la creación de conocimiento aplicado: "En UPL creemos que la sostenibilidad se construye a partir de la colaboración. Este centro de investigación es un punto de encuentro entre ciencia, industria y productores y refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que fortalezcan la agricultura latinoamericana y el talento mexicano.