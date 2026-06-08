Accidente vial en Saltillo: taxi y automóvil colisionan en calles

SALTILLO, Coahuila.- Un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de las calles Óscar Vélez y Manuel W. González movilizó a corporaciones de emergencia luego de que una luminaria resultara derribada tras la colisión entre un taxi y un automóvil particular.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos transitaban por la calle Manuel W. González cuando el conductor de un taxi Nissan Tsuru, identificado como Sergio Luis "N", de 55 años, intentó incorporarse hacia la calle Óscar Vélez.

Las investigaciones preliminares señalan que el trabajador del volante realizó la maniobra desde el carril derecho, presuntamente sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que se interpusiera en la trayectoria de un Chevrolet Aveo conducido por José Guadalupe "N", de 84 años.

Tras el encontronazo, el automóvil particular perdió el control y se proyectó hacia el camellón central, donde impactó una luminaria. La estructura sufrió daños severos y terminó colapsando sobre el área divisoria de la vialidad, generando riesgo para quienes transitaban por el sector.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para valorar a los involucrados, descartar posibles riesgos y apoyar en las maniobras de seguridad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Pese a la magnitud del percance y a los daños materiales ocasionados tanto en los vehículos como en la infraestructura urbana, las autoridades informaron que ninguno de los conductores requirió atención hospitalaria.

Finalmente, el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que determinarán las responsabilidades derivadas del accidente. Asimismo, se prevé la intervención del personal encargado del mantenimiento urbano para reparar o reemplazar la luminaria afectada.