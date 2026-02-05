Policía Cibernética de Saltillo actúa ante riesgos en Roblox

SALTILLO, COAHUILA.- Aunque hasta el momento no se han registrado quejas formales relacionadas con la plataforma Roblox, la Unidad de Policía Cibernética ha intensificado sus acciones preventivas en centros educativos, informó Daniel Cardona, titular del área.

El funcionario explicó que, por instrucciones de la comisaría y del alcalde, personal especializado acude a escuelas primarias para orientar a padres de familia y alumnos sobre los riesgos que pueden presentarse en aplicaciones dirigidas a menores de edad.

Acciones de la autoridad

Entre los principales peligros se encuentran el contacto con desconocidos y posibles casos de grooming, donde adultos se hacen pasar por niños para entablar comunicación con los menores.

Cardona subrayó la importancia de que los padres supervisen el tipo de juegos que utilizan sus hijos y establezcan límites claros en el tiempo de uso.

Recomendó fijar horarios y priorizar las responsabilidades escolares antes del entretenimiento digital, permitiendo el acceso a videojuegos solo por periodos cortos y bajo supervisión.

Riesgos en plataformas digitales

Asimismo, reconoció que muchos padres enfrentan limitaciones de tiempo debido a las actividades laborales, pero insistió en la necesidad de buscar espacios para la convivencia familiar.

Como alternativa al uso excesivo de plataformas digitales, sugirió fomentar actividades recreativas como el deporte o la música, ya que estas ayudan a reducir riesgos y fortalecen el desarrollo integral de los menores.

Finalmente, el titular de la Policía Cibernética destacó que la prevención y la comunicación entre padres e hijos son clave para evitar situaciones que pongan en peligro la seguridad de los niños en entornos digitales.