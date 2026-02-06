Accidente en Saltillo: tráiler y transporte público chocan en intersección

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Francisco Coss y Manuel Acuña, en la Zona Centro de la ciudad, donde un tráiler y una unidad de transporte público colisionaron, provocando la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable sería el conductor del vehículo de carga, Luis Enrique "N", de 37 años, quien se desplazaba con rumbo a Isidro López Zertuche y habría cruzado el semáforo cuando este marcaba la luz amarilla. En ese momento, la parte trasera de la plataforma fue impactada por un camión de la ruta Periférico.

La unidad de transporte urbano, operada por Armando "N", de 51 años, fue empujada varios metros antes de detenerse por completo. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y solicitaron apoyo médico preventivo.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a cinco pasajeros y al conductor del camión urbano. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y permanecieron en el sitio.

Posteriormente, se aguardó el arribo de las aseguradoras correspondientes para establecer un acuerdo por los daños materiales y dar seguimiento al estado de salud de los involucrados, con el fin de descartar posibles afectaciones posteriores.