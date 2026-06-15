Camioneta volcó en carretera Saltillo-Torreón: sin lesionados

SALTILLO, Coahuila.- La mañana de este lunes se registró un accidente vehicular sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del relleno sanitario, donde una camioneta volcó y terminó detenida en el camellón central que divide ambos sentidos de circulación.

De acuerdo con información proporcionada por familiares del conductor, la unidad avanzaba con dirección hacia Torreón cuando, por razones que no fueron esclarecidas, el operador perdió el control. La camioneta abandonó el carril por el que transitaba y comenzó a dar volteretas sobre la franja divisoria de la vialidad.

Pese a lo aparatoso del percance, el vehículo quedó finalmente sobre sus cuatro ruedas en medio del camellón. La escena llamó la atención de otros conductores que circulaban por la zona y que observaron los daños ocasionados por el accidente.

Tras recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica y descartar lesiones entre los ocupantes. Sin embargo, al llegar encontraron que las personas involucradas ya se habían retirado por sus propios medios con apoyo de familiares.

Las corporaciones permanecieron en el lugar mientras esperaban la llegada de personal de la Guardia Nacional, que tomó conocimiento de los hechos y supervisó las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Finalmente, las autoridades coordinaron las labores necesarias para despejar el área y restablecer las condiciones de seguridad para los automovilistas que utilizan este tramo carretero.