Conductor lesionado tras accidente de camión en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Un operador de 29 años resultó lesionado luego de que el camión que conducía volcó sobre la carretera libre Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 15, cerca del parque industrial Amistad.

De acuerdo con el propio conductor, el cansancio le provocó quedarse dormido por unos instantes, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

El vehículo cruzó al carril contrario, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado sobre la terracería.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria al operador, quien presentó una lesión en el brazo izquierdo. Tras ser valorado, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las maniobras para retirar el camión con el apoyo de una grúa.