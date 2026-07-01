INE Coahuila inicia organización del proceso electoral 2027

SALTILLO, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila iniciará en los próximos meses la organización del proceso electoral de 2027, informó el vocal ejecutivo de la Junta Local, Miguel Castillo Morales, quien adelantó que una de las primeras acciones será la designación de tres integrantes del Consejo Local.

El funcionario explicó que la integración parcial de ese órgano de dirección marcará el inicio de las actividades preparatorias rumbo a la elección, mediante el nombramiento de tres de sus integrantes como parte de los trabajos previos al arranque formal del proceso electoral.

Precisó que en los comicios de 2027 se renovarán los ayuntamientos de Coahuila y las diputaciones federales, por lo que el INE comenzó a planear las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

Castillo Morales señaló que la conformación del Consejo Local representa una de las primeras etapas de la planeación electoral, al permitir contar con los órganos de

Finalmente, expresó su confianza en que la ciudadanía participe activamente en la elección de 2027 para elegir autoridades municipales y representantes en la Cámara de Diputados, tal como ocurrió en la pasada jornada para renovar las diputaciones locales.