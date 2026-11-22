SALTILLO, COAH.- Con el propósito de llevar regalos y momentos de alegría a menores que enfrentan el cáncer, la asociación civil Súmate al Amor, antes Niños con Leucemia, convocó a la comunidad saltillense a participar en la campaña "Apadrina a un niño en esta Navidad 2026".

La iniciativa busca reunir juguetes, ropa y calzado nuevos para entregarlos durante la temporada decembrina a las niñas y niños que reciben apoyo de la institución.

Diana Flores, encargada de procuración de fondos de la asociación, informó que el próximo 16 de diciembre será la fecha límite para recibir los obsequios, por lo que invitó a los interesados a realizar su registro con anticipación.

Para participar, los ciudadanos deberán comunicarse a los teléfonos 844 281 56 42 y 844 298 77 68, o escribir al correo electrónico [email protected].

Una vez registrados, los participantes recibirán el nombre de la niña o niño al que apadrinarán. Los regalos deberán entregarse en las instalaciones de Súmate al Amor AC, ubicadas en Juan Pablo Rodríguez 873, en el fraccionamiento Villas de San Isidro, al norte de Saltillo.

Además de los obsequios individuales, la asociación solicitó donaciones en especie para organizar una posada navideña dirigida a los menores y sus familias.

Entre los productos que se requieren se encuentran despensas, pasteles, refrescos, artículos desechables, botanas y dulces. También se invita a quienes tengan la posibilidad de hacerlo a colaborar con espectáculos infantiles para amenizar la celebración.

Mediante esta campaña, la organización busca generar un vínculo de solidaridad entre la comunidad y los menores beneficiarios, quienes reciben los obsequios como muestras de afecto y acompañamiento durante sus tratamientos.