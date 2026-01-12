Accidente en Saltillo: tres heridos tras volcadura de vehículo

SALTILLO, COAHUILA.- Dos aparatosas volcaduras registradas este lunes 12 de enero en Saltillo y en la carretera libre a Torreón dejaron como saldo tres personas lesionadas, entre ellas dos adultos mayores, además de cuantiosos daños materiales.

Accidente en el periférico de Saltillo

El primer accidente ocurrió en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Villa Universidad, cerca del sector Valle Dorado.

Catalina "N", de 67 años, perdió el control de su vehículo Hyundai tras circular a exceso de velocidad, subir al camellón e impactar el muro de un puente, lo que provocó que la unidad terminara volcada.

Durante el percance, el automóvil golpeó una unidad de transporte de personal. La conductora y su esposo, Jorge Luis "N", de 70 años, resultaron lesionados.

Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al Hospital General de Saltillo para su valoración médica.

La mujer señaló a las autoridades que se agachó para recoger su bolsa, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo. Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de abanderamiento mientras una grúa retiraba la unidad siniestrada.

Volcadura en la carretera libre Saltillo-Torreón

Horas más tarde, sobre la carretera libre Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 11+500, se registró una segunda volcadura. El conductor de un vehículo Nissan perdió el control debido al exceso de velocidad y volcó en repetidas ocasiones sobre la cinta asfáltica.

Automovilistas que transitaban por el lugar auxiliaron al hombre, quien presentaba heridas de consideración en la cabeza. Bomberos de Saltillo brindaron atención prehospitalaria y posteriormente paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital. La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y realizó el peritaje correspondiente.