SALTILLO, COAH.- Un hombre de 42 años resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar durante la madrugada de este domingo en el cruce de los bulevares Francisco Coss y Venustiano Carranza, a la altura de la colonia República.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:20 horas, cuando Vicente cruzaba de norte a sur el bulevar Francisco Coss y fue embestido por un Mazda 3 gris que circulaba de poniente a oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista presuntamente no advirtió la presencia del peatón al aproximarse al semáforo, por lo que lo impactó y proyectó contra la carpeta asfáltica.

Tras el atropellamiento, el conductor abandonó el sitio, mientras Vicente quedó tendido sobre la vialidad. Testigos que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y abanderar la circulación, mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al hombre, quien se encontraba semiconsciente debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, lo trasladaron en código rojo al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

Su estado de salud fue reportado como reservado.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para identificar y localizar el automóvil involucrado y a su conductor, quien deberá responder ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia encargada de determinar las responsabilidades.