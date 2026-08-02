Accidente en Saltillo: dos muertos y tres heridos tras choque

SALTILLO, COAH.- Dos hombres murieron y tres integrantes de una familia resultaron heridos tras el choque entre un automóvil Nissan y un tractocamión registrado durante la madrugada de este sábado sobre la carretera federal Zacatecas-Saltillo, a la altura del ejido Guadalupe Victoria.

El conductor del automóvil falleció en el lugar, luego de quedar prensado entre los restos de la unidad. Los otros cuatro ocupantes fueron rescatados y trasladados a hospitales de Saltillo para recibir atención médica.

Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Miguel Tolentino Naranjo, de 50 años, quien permanecía internado en el Hospital General debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

Los tres sobrevivientes continúan hospitalizados y reciben atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tractocamión abandonó el lugar tras el impacto.

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisarán las grabaciones de una cámara instalada en la unidad de carga para determinar cuál de los dos vehículos invadió el carril y establecer las causas del percance.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.