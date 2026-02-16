Actividades culturales en el centro histórico de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, llevó a cabo diferentes actividades culturales en el centro histórico de la ciudad.

A través de la cartelera del Instituto Municipal de Cultura se realizó el evento "Al Compás del Amor", presentado por la Banda de Música del Estado de Coahuila, que fue disfrutado por chicos y grandes.

Bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedraza, se contó con la participación de la soprano Elizabeth Yeverino, en una tarde llena de música y emociones, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

También se presentó el evento "Amor", a cargo de Mood Central, con música urbana.

Participaron los artistas locales urbanos Oh Leany, Lexx SB, Astral Madafaka, Slushi, Rufian, Telmar, Yvng T, Feely y Solar ADSS, quienes forman parte del colectivo BW2D.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a las y los saltillenses a consultar la cartelera del mes de febrero, disponible en las redes sociales del organismo, así como en su página web: https://imcsaltillo.org/.