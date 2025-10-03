Estudiante de 14 años resulta lesionado tras ser atropellado en Saltillo

SALTILLO, Coahuila. – Un estudiante de 14 años resultó lesionado la mañana de este viernes luego de ser atropellado mientras se dirigía a clases en la colonia Antonio Cárdenas.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Fernando Proal y Escuadrón 201, cuando Francisco, con domicilio en la colonia Isabel Amalia y alumno de la Secundaria General No. 4, fue embestido por un vehículo Dodge conducido por una joven cuya identidad no fue revelada.

De inmediato, socorristas acudieron al lugar y trasladaron al menor a las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica. Afortunadamente, fue reportado fuera de peligro.

Elementos de tránsito y autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y se espera que en las próximas horas se determinen las responsabilidades legales derivadas del percance.