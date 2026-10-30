Accidente fatal en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Un hombre de 50 años, identificado como Zeferino, murió la mañana de este viernes tras caer de una barda de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Anita, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del callejón Manuel Moreno, entre las calles Mina y Unión, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente intentaba ingresar al inmueble debido a que se encontraba cerrado con llave.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Saltillo y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y dieron fe del fallecimiento.

Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos apoyaron para descender el cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, no se ha establecido si el hombre murió a consecuencia de las lesiones provocadas por la caída o si presentó algún problema de salud previo, como un posible infarto. La necropsia de ley permitirá determinar la causa exacta de la muerte.