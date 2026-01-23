Saltillo planifica nueva fosa en relleno sanitario por saturación de infraestructura

SALTILLO, COAHUILA.- El incremento de la población y de la actividad urbana en Saltillo ha puesto presión sobre la infraestructura destinada al manejo de residuos.

Frente a este panorama, el alcalde Javier Díaz González dio a conocer que el municipio planea edificar una nueva fosa en el relleno sanitario, la octava, la cual se prevé entre en funcionamiento durante 2026.

¿Por qué es necesaria la nueva fosa?

De acuerdo con el edil, esta obra resulta prioritaria debido a que la séptima fosa se encuentra prácticamente en la última etapa de su vida útil. Se estima que su operación podría extenderse únicamente hasta finales de este año, entre noviembre y diciembre, lo que obliga a iniciar con anticipación los trabajos de planeación y construcción del nuevo espacio para la disposición de desechos.

El relleno sanitario de Saltillo ha crecido de manera gradual, mediante la habilitación de fosas dentro de un mismo predio. Sin embargo, el terreno disponible está próximo a agotarse.

Detalles sobre la octava fosa

En ese contexto, Díaz González precisó que la octava fosa será la última que podrá desarrollarse en la ubicación actual, lo que convierte al proyecto en un paso estratégico para la ciudad. El alcalde adelantó que, una vez utilizada la capacidad total de esta futura fosa, el municipio deberá emprender la búsqueda de un nuevo terreno para establecer otro relleno sanitario. Este proceso requerirá una planeación a largo plazo, con criterios técnicos y ambientales que aseguren una disposición final adecuada de los residuos sólidos.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca atender de manera conjunta temas de medio ambiente, infraestructura y movilidad, con la meta de preparar a Saltillo para los desafíos urbanos del futuro y elevar la calidad de vida de su población.