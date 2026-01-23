Exposición 'La Forja' acerca la cultura a colonia Omega en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de acercar la cultura al interior de las colonias, se llevó a cabo la exposición de pinturas "La Forja" en el centro comunitario de la colonia Omega.

Se trata de piezas elaboradas por ciudadanos de todas las edades que participaron en el curso de artes visuales impartido por la maestra Magda Dávila, a través del Instituto Municipal de Cultura.

Leticia Rodarte Rangel, directora de la dependencia, mencionó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera permanente para llevar este tipo de actividades a todos los sectores de Saltillo.

"El objetivo principal es brindar oportunidades para el desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas y que las y los saltillenses de todas las edades puedan participar en cursos como este de artes visuales", dijo.

La influencia de Van Gogh en la exposición

La exposición de pinturas "La Forja" se realizó con influencia en el trabajo del artista Vincent van Gogh.

La muestra permanecerá vigente para que toda la comunidad pueda admirarla en el centro comunitario Omega, ubicado en la calle Alfa, entre Cuarta y Segunda, al poniente de la ciudad, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Invitación a la comunidad

Finalmente, Leticia Rodarte Rangel invitó a la ciudadanía a mantenerse al tanto de las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura para conocer las actividades, talleres y cursos vigentes.