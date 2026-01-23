Descenso significativo de temperaturas en Saltillo por frente frío número 30

SALTILLO, COAHUILA.- El titular de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez, dio a conocer que durante el próximo fin de semana se espera un descenso significativo en las temperaturas debido al ingreso del frente frío número 30, asociado a la tercera tormenta invernal de la temporada.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo se espera un amanecer con temperaturas cercanas a los 8 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar entre 16 y 18 grados, siendo esta la máxima alrededor de las 15:00 horas.

¿Qué temperaturas se esperan en Saltillo?

Sin embargo, será durante la madrugada del lunes cuando se registre el mayor descenso, con temperaturas estimadas entre 1 y 0 grados centígrados alrededor de las 6:00 de la mañana.

Martínez señaló que, aunque existe un 5 por ciento de probabilidad de lluvia, no se prevén condiciones para lluvias congelantes, por lo que el principal riesgo será el frío intenso.

Aclaró que los pronósticos meteorológicos se mantienen en constante revisión, ya que pueden presentar variaciones dependiendo de factores como la velocidad del viento y los cambios en la presión atmosférica.

Acciones de Protección Civil ante el frío

El funcionario destacó que el operativo invernal se mantiene activo durante el resto de la temporada, recordando que la Comisión Nacional del Agua pronosticó un total de 48 frentes fríos para el invierno 2025-2026, de los cuales actualmente se ha registrado el número 30.

En Saltillo se cuenta con cinco refugios temporales y se realizan recorridos antes, durante y después del ingreso de los frentes fríos para detectar y apoyar a personas en situación vulnerable.

En cuanto a posibles afectaciones, Martínez informó que no se tiene registro de fallecimientos por hipotermia en lo que va del invierno. Asimismo, las lluvias recientes, aunque constantes, no provocaron daños estructurales, sino que dejaron beneficios al suelo.

No obstante, sí se registraron algunos accidentes vehiculares menores debido al pavimento mojado, sin personas lesionadas de gravedad.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, moderar la velocidad y salir con mayor anticipación durante condiciones de lluvia o frío, reconociendo además la labor de los medios de comunicación en la difusión de recomendaciones preventivas.