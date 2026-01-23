Saltillo se prepara para programa de rehabilitación asfáltica en 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Saltillo se prepara para poner en marcha un ambicioso programa de rehabilitación asfáltica y obra pública para el año 2026, con el objetivo de reducir el rezago en vialidades y mejorar la infraestructura urbana de la ciudad.

Así lo dio a conocer Antonio Nerio, titular de la Dirección de Obra Pública, tras sostener reuniones con regidores interesados en conocer la estrategia a aplicar.

Nerio explicó que el programa ha sido cuidadosamente planeado y que, muy probablemente, el alcalde dará el banderazo de arranque en los próximos días.

Acciones de la autoridad

Entre las principales acciones destaca la ampliación de las cuadrillas de trabajo, que pasarán de siete a 15, mediante la incorporación de ocho cuadrillas adicionales apoyadas por tres empresas externas.

Además, se sumarán dos camiones bacheadores equipados con tecnología de infrarrojo, los cuales permitirán atender de manera más eficiente las principales vialidades de la ciudad, especialmente en temporadas donde las lluvias aceleran el deterioro del asfalto.

El funcionario reconoció que, tras las recientes precipitaciones, se hicieron evidentes los daños en calles y avenidas; sin embargo, aseguró que las cuadrillas se mantienen trabajando de forma permanente para atender baches y afectaciones, y que las lluvias no generaron impactos significativos en las obras en proceso.

Detalles confirmados

Finalmente, Antonio Nerio adelantó que el gobierno municipal está listo para lanzar la licitación del paso inferior vehicular en la zona de Misión Cerritos. Este proceso tomará alrededor de mes y medio, por lo que se proyecta que el arranque de la obra se realice a finales de marzo, consolidándose como uno de los proyectos más relevantes del próximo año.