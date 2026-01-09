Acciones de mejora vial implementadas en Saltillo por brigadas de 'Aquí Andamos'

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el objetivo de mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y ordenar la circulación vehicular, brigadas del programa "Aquí Andamos" llevan a cabo acciones de delimitación de los carriles centrales en los principales bulevares de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabaja de manera permanente para que las principales vialidades de la ciudad cuenten con carriles claramente definidos, y eliminar maniobras riesgosas, invasiones de carril y conflictos entre las y los conductores de los distintos tipos de transporte.

Ejemplo de ello son los trabajos realizados por el Gobierno de Saltillo en los carriles centrales, en ambos sentidos de circulación, del bulevar José Musa de León, en el tramo que comprende entre los bulevares Pedro Figueroa y la carretera a Los Valdez.

El alcalde Javier Díaz mencionó que la correcta delimitación de carriles agiliza el flujo vehicular, ayuda a prevenir congestionamientos y reduce los tiempos de traslado, lo que resulta en un beneficio directo para miles de conductores que diariamente transitan por estas vialidades.

El munícipe informó que estos trabajos se realizan de forma permanente en los diferentes tramos de bulevares como Fundadores, Francisco Coss, Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Luis Donaldo Colosio, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas, Jesús Valdés Sánchez, así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez y las calzadas Antonio Cárdenas y Francisco I. Madero, entre muchas más.

El Gobierno Municipal promueve un Saltillo más verde

Como parte de una política integral de cuidado del medio ambiente y uso eficiente del agua, el Gobierno Municipal lleva a cabo el riego de los camellones centrales y del arbolado de las principales avenidas utilizando agua tratada.

Esta medida permite aprovechar de manera responsable los recursos hídricos, ya que el uso de agua tratada garantiza la continuidad del riego aún en periodos de sequía, evita el deterioro de las áreas verdes y la pérdida del arbolado en la zona urbana de Saltillo.

Este martes, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió las áreas verdes y el arbolado del camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo que comprende entre el bulevar Felipe J. Mery y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Además, en respuesta a las peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, el alcalde Javier Díaz González intensificó sus acciones en plazas públicas de la ciudad, con el propósito de continuar con el fortalecimiento del tejido social y el amor al deporte.

Como parte de esta estrategia, cuadrillas de "Aquí Andamos" atendieron con acciones de deshierbe y limpieza general las diferentes áreas verdes y plazas públicas que se encuentran al servicio de las familias entre la calle 2ª y el bulevar Isidro López Zertuche, del fraccionamiento Las Brisas Poniente.

Asimismo, y de manera simultánea, el Ayuntamiento atendió el arbolado y las áreas verdes ubicadas en la calle Puerta del Sol, en la colonia del mismo nombre, en el sector norte de la ciudad.

Mejoras en espacios para la niñez y las familias

Sumado a estas labores y con el propósito de brindar espacios seguros, dignos y funcionales para la niñez y las familias saltillenses, el alcalde Javier Díaz González instruyó trabajos de rehabilitación de los juegos infantiles en la Alameda Zaragoza, uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.

Estas acciones permiten mejorar las condiciones de seguridad de las áreas de juego, mediante la reparación y mantenimiento de estructuras, la sustitución de piezas dañadas y la adecuación de superficies, a fin de reducir el riesgo de accidentes y ofrecer un entorno adecuado para la recreación infantil.

Asimismo, se intensificaron los trabajos de limpieza en este espacio infantil, a fin de contribuir a la recuperación y dignificación de la Alameda Zaragoza, al consolidarla como el lugar tradicional de esparcimiento, encuentro y bienestar para la ciudadanía en Saltillo.