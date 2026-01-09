Prisión preventiva para José Salvador N por el matricidio de su madre

Saltillo, Coahuila.- Un juez de control resolvió vincular a proceso a José Salvador N por su probable responsabilidad en el delito de matricidio cometido en agravio de su madre, María Esther N, de 68 años de edad, y determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

La decisión se tomó tras la audiencia inicial celebrada este viernes en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía General del Estado, la mujer perdió la vida luego de ser agredida físicamente y privada de la respiración, presuntamente por su propio hijo, al interior del domicilio que ambos habitaban.

Aunque familiares de la víctima solicitaron que el caso fuera tipificado como feminicidio, con el fin de que se contemplara una sanción más severa, la autoridad judicial consideró procedente la imputación por matricidio conforme a los elementos presentados durante la audiencia.

La Fiscalía General del Estado presenta pruebas

Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la FGE continuará recabando y fortaleciendo las pruebas que integran la carpeta de investigación.

Contexto del matricidio

Trascendió que los hechos habrían ocurrido tras una discusión entre madre e hijo, luego de que la mujer se negara a entregarle dinero, presuntamente destinado a la compra de sustancias ilícitas. El caso permanece bajo seguimiento de la Unidad de Investigación de Homicidios, en la fase procesal correspondiente.