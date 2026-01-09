Foro Juvenil en Saltillo propone plan ciudadano para 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de la Juventud llevó a cabo un Foro Juvenil en el que se escucharon propuestas para crear un plan de trabajo ciudadano para este 2026.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, informó que para el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, es prioridad escuchar las inquietudes de las y los jóvenes.

¿Qué temas se abordaron en el Foro Juvenil?

En este sentido, se realizó el Foro Juvenil en el que participaron jóvenes de diferentes preparatorias y universidades de la ciudad.

Se contó con la asistencia de alumnas y alumnos del Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Vizcaya, UANE, Tecnológico de Monterrey, COBAC, Colegio San José, Instituto Tecnológico Don Bosco y la Universidad Carolina.

Ramírez Espinoza informó que se presentaron propuestas en diferentes temas de interés, como derechos humanos, diversidad e inclusión; desarrollo económico, trabajo y emprendimiento; educación, ciencia, cultura y proyección internacional; seguridad y convivencia social; medio ambiente, sustentabilidad y protección ambiental; así como bienestar humano y salud comunitaria.

¿Cuál es el objetivo del Foro Juvenil?

Mencionó que las propuestas entregadas servirán además para fortalecer el Consejo Municipal de la Juventud.

Durante el ejercicio se contó con la presencia de la regidora Yajaira Briones Aguilar, presidenta de la Comisión de Juventud, quien escuchó las inquietudes de las y los asistentes.