Frente frío 27: Saltillo se prepara con refugios temporales

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, ante la presencia del frente frío 27, este fin de semana se espera un descenso en la temperatura, por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y reportar cualquier incidente.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que el sábado 10 de enero iniciará la disminución de la temperatura con una mínima de 5 grados centígrados, mientras que el domingo se espera una mínima de 1 grado centígrado y el lunes de 2 grados centígrados.

Francisco Martínez Ávalos, director de la dependencia, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se mantienen atentos para atender cualquier situación, así como brindar apoyo a personas en situación vulnerable.

Exhortó a la ciudadanía a no usar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar; y al usar calentadores, corroborar su correcto funcionamiento, así como mantener la ventilación adecuada para evitar riesgos.

Asimismo, es importante abrigarse adecuadamente; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal; proteger bien boca y nariz al salir de un lugar caliente; e incrementar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

También se recomienda proteger tuberías y medidores utilizando periódico, plástico, cordón o tubo de hule espuma; no usar tela ni cartón, y dejar la carátula del medidor abierta.

Francisco Martínez Ávalos informó que se encuentran habilitados cinco refugios temporales para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad, de los cuales, en la Zona Centro, se ubican el Grupo Ermita AA, en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en la calle Melchor Múzquiz 472.

El albergue Morir Para Empezar a Vivir se ubica en la calle Primo de Verdad 120, en la colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, de la colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, de la colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.