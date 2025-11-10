Acuerdo en Saltillo: se instalará puente peatonal tras accidente

SALTILLO, COAHUILA.- El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, informó que personal de la Dirección de Desarrollo Urbano, de Infraestructura y Obras Públicas, así como del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, atendieron al grupo de personas que se manifestó este lunes en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

El funcionario expresó las condolencias del Gobierno Municipal a familiares y amigos de la persona que lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana.

Asimismo, dio a conocer que se acordó con los manifestantes la instalación de una mesa de trabajo para atender la gestión de un puente peatonal en el sector donde lo están solicitando.

Saracho Navarro agregó que ya existen avances para impulsar la construcción de dicha obra mediante un esquema con la iniciativa privada y reiteró que el diálogo con la ciudadanía será permanente para encontrar soluciones que fortalezcan la seguridad vial.