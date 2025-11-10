Javier Díaz González anunciará su informe de gobierno en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, informó que ya se definieron las fechas para su primer informe de gobierno. Será un proceso dividido en dos partes: el lunes 8 de diciembre presentará su informe ante el Cabildo, mientras que el martes 9 de diciembre realizará el informe ciudadano en el Teatro de la Ciudad, alrededor de las 10 o 11 de la mañana.

"El informe ciudadano será la oportunidad de rendir cuentas a las y los saltillenses sobre las acciones, obras y programas que se han desarrollado en este primer año de la administración", comentó el edil.

¿Qué programas se destacan en el informe?

Díaz González destacó que este primer año ha estado marcado por una gestión enfocada en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Saltillo, a través de programas como ´Aquí Vamos´, que ofrece transporte gratuito; ´Colonias al 100´, orientado al mantenimiento integral de sectores; y ´Activa tu parque´, para la rehabilitación de espacios públicos.

El alcalde subrayó también los reconocimientos obtenidos por el municipio, entre ellos la distinción de la Fundación Teletón por las políticas públicas a favor de la inclusión de personas con discapacidad y la mejora en la calificación crediticia de la ciudad otorgada por Standard & Poor´s.

¿Cuál es el objetivo del informe ciudadano?

"Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para consolidar a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir, con altos indicadores de seguridad, competitividad y formalidad laboral", enfatizó.

Con este informe, la administración busca mantener una comunicación abierta con la ciudadanía y demostrar los avances logrados durante el primer año del periodo 2025-2027.