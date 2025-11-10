Más de 600 luminarias serán reemplazadas en Saltillo antes de fin de año

SALTILLO, COAHUILA.- Más de 600 luminarias ubicadas en los principales bulevares de Saltillo serán reemplazadas antes de concluir el año, luego de detectarse fallas que impiden su reparación, informó Aníbal Soberón, director de Servicios Públicos Municipales.

¿Qué ocurrió?

El funcionario explicó que la sustitución forma parte del programa de mantenimiento y reposición de alumbrado público que inició recientemente y que contempla la intervención de todas aquellas lámparas que ya no pueden ser rehabilitadas, además de la atención a otras que presentan desperfectos menores.

"Estamos trabajando con nuestras cuadrillas municipales y con el apoyo de una empresa externa que tiene aproximadamente cinco años colaborando con nosotros, con un tiempo promedio de respuesta de 48 horas", detalló Soberón.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

No obstante, no se dio a conocer el nombre de la empresa ni el monto del contrato con el municipio. Actualmente, en los principales bulevares de la capital coahuilense se tienen registradas alrededor de 7 mil 900 luminarias.

Aunque no se especificó cuántas existen en total dentro de las colonias ni cuántas presentan fallas, el área de Servicios Públicos aseguró que el mantenimiento del alumbrado se realiza de manera continua para garantizar la seguridad y visibilidad en las vialidades.