Gobierno de Saltillo realiza limpieza en Casa de los Niños para seguridad infantil

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de mantener espacios seguros, saludables y en óptimas condiciones para la convivencia y el bienestar de la niñez, el gobierno a cargo del alcalde Javier Díaz González realizó labores de limpieza y deshierbe en las áreas verdes de la Casa de los Niños de Saltillo.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, personal del programa "Aquí Andamos" llevaron a cabo tareas de limpieza profunda, deshierbe y poda en las diferentes áreas verdes de esta asociación civil que funciona como un centro comunitario que provee de programas extraescolares y de educación abierta a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

Estas acciones del Gobierno Municipal, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, contribuyen a proteger la salud de las y los menores al eliminar maleza, basura y posibles criaderos de insectos, además de reducir riesgos de accidentes durante sus actividades al aire libre.

¿Qué acciones se están realizando en Saltillo?

Asimismo, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ayudan a mantener los jardines y espacios exteriores en buen estado, además de promover un entorno agradable y digno, que favorece el bienestar emocional y la sana convivencia en este lugar ubicado al oriente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González refrenda su compromiso con el cuidado de la infancia y con el mantenimiento de los espacios públicos y de asistencia social, al impulsar acciones que fortalecen la seguridad, la salud y la calidad de vida de todas y todos los saltillenses.

¿Qué otras intervenciones se han llevado a cabo?

Como parte de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Saltillo para dignificar y recuperar los espacios públicos, cuadrillas de "Aquí Andamos" intervinieron las distintas plazas públicas y áreas verdes del fraccionamiento Portal de las Lomas.

En respuesta a la petición de las y los vecinos de este sector, a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, personal municipal eliminó la basura y escombro acumulado, además de realizar acciones de deshierbe y poda al arbolado existente, con el propósito de impulsar el amor al deporte, las actividades al aire libre y fortalecer la convivencia sana entre la comunidad.

Estos trabajos se han realizado en distintas etapas en los espacios ubicados sobre la calle Alondras y bulevar Militar, así como sobre la calle Mirlos, en el sector sur de Saltillo.

Asimismo, para incrementar la seguridad vial para peatones, motociclistas y automovilistas, brigadas municipales realizaron acciones de deshierbe y retiro de basura acumulada en la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

En esta misma vialidad, brigadas de la Dirección de Servicios Públicos municipales pintaron de color amarillo el cordón cuneta del camellón central, en el tramo entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la calle 1 de Mayo, al sur de la capital de Coahuila.

¿Cómo se mejora la seguridad en Saltillo?

Asimismo, para incrementar la seguridad de las y los saltillenses, a través del programa "Colonias al 100", cuadrillas del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), delimitaron los pasos peatonales en el cruce de las calles Paseo de los Mirlos y Paseo del Cortijo, de la colonia Lomas de Lourdes.