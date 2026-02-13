Accidente vehicular en Saltillo: mujer ebria provoca colisión en bulevar Javier García Villarreal

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente vehicular en uno de los principales ejes viales de la ciudad, a la altura de la colonia Saltillo 2000, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, Janeth Aguirre Llamas, de 41 años, conducía un automóvil compacto cuando intentó incorporarse de manera imprudente a los carriles centrales en el cruce con el bulevar Javier García Villarreal. La maniobra incluyó el cruce indebido de boyas delimitadoras, invadiendo la vía preferencial.

El accidente ocurrió en el bulevar Javier García Villarreal

En ese momento, una camioneta que circulaba con derecho de paso impactó de lleno al vehículo, generando severos daños materiales y dejando como saldo a un hombre lesionado, quien viajaba como acompañante de la conductora responsable.

Paramédicos brindaron atención en el lugar y posteriormente trasladaron al herido al Hospital General debido a la gravedad de sus lesiones.

Detalles del accidente y atención médica

Las autoridades informaron que la mujer presentaba aliento alcohólico al momento del percance, por lo que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Impacto en el tránsito de la zona

El incidente provocó afectaciones temporales al tránsito en la zona mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades siniestradas.