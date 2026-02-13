Saltillenses disfrutan de clases de ritmos con Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias al impulso del alcalde Javier Díaz González, actualmente más de 2 mil saltillenses participan y se activan en clases de ritmos musicalizados.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, las clases se imparten en todos los centros comunitarios, unidades deportivas y algunas plazas públicas de la ciudad.

Recientemente, se llevó a cabo una activación en el centro comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, en la que participaron integrantes de la clase de ritmos musicalizados.

Esta colonia se vio beneficiada en la administración del alcalde Javier Díaz González con el programa "Activa tu Parque", al rehabilitarse la cancha ubicada a un costado del centro comunitario.

Edgar Omar Puentes Montes invita a la comunidad a sumarse a las actividades.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, informó que las clases se imparten tanto en las mañanas como por las tardes, para todas las edades.

Invitó a las y los saltillenses a sumarse y activarse con las clases de ritmos musicalizados, solicitando información directamente en cada centro comunitario, unidades deportivas y plazas públicas.

Señaló además que cuentan con una cuota de recuperación mínima.