Acciones de limpieza en arroyo Ceballos y Mirasierra de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" reforzó los trabajos de limpieza profunda y deshierbe en el tramo del arroyo Ceballos que se encuentra a la altura de la colonia Real de Villas de la Aurora.

En este sitio, ubicado a un costado de la calle Libertad, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Francisco Arizpe y Ramos, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo el retiro de basura, escombro, maleza y residuos acumulados en el cauce y sus márgenes, además del deshierbe manual y mecánico para eliminar vegetación en este punto de la ciudad.

Javier Díaz informó que estas acciones, al oriente de la ciudad, forman parte del programa permanente de mantenimiento y prevención impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo objetivo es garantizar el adecuado flujo del agua pluvial, reducir riesgos de inundaciones y mejorar las condiciones de salubridad en las zonas aledañas.

"En Saltillo trabajamos todos los días para fortalecer la seguridad de nuestras familias que habitan en colonias cercanas a estos cauces naturales de agua, además de disminuir riesgos en la salud, al evitar la proliferación de fauna nociva y acumulación de basura y desechos", expresó Díaz González.

El Alcalde de Saltillo reiteró su compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura pluvial de la ciudad, además de invitar a la población a colaborar y evitar arrojar basura en arroyos, canales y espacios públicos para el beneficio de la propia comunidad.

Acciones de limpieza en Mirasierra

Asimismo, a fin de mejorar las condiciones de salud, seguridad y ofrecer un mejor entorno urbano, el Gobierno Municipal lleva a cabo acciones de limpieza profunda en callejones ubicados en el fraccionamiento Mirasierra.

En este sector, brigadas de "Aquí Andamos" trabajaron en el retiro de basura, escombro y desechos orgánicos, así como en el deshierbe, barrido manual y limpieza general de estos espacios que pueden convertirse en focos de infección para las y los vecinos.

Estos trabajos se realizaron en los pasillos ubicados entre las calles 10 y 12, así como entre las 15 y 17, además de las 19 y 17, del oriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz recordó que la limpieza de callejones contribuye a prevenir la proliferación de fauna nociva, evitar malos olores, reducir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Embellecimiento de áreas verdes

Sumado a esto, el Ayuntamiento de Saltillo trabajó en acciones de embellecimiento y mantenimiento de las áreas verdes ubicadas en la entrada norte de la ciudad.

En este sector, cuadrillas municipales realizaron limpieza general y deshierbe de las diversas áreas de la Rotonda a Venustiano Carranza, así como del área donde se encuentran los dinosaurios, en la carretera a la vecina ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Asimismo, para incrementar la seguridad de peatones y automovilistas, brigadas municipales reforzaron las labores de limpieza general y barrido manual a lo largo del bulevar Venustiano Carranza.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a colaborar y mantener limpios los espacios públicos, además de reportar al ChatBot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, los diversos puntos donde sea necesaria la intervención de las brigadas municipales, como parte del esfuerzo conjunto por un mejor Saltillo.