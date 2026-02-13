Acciones de seguridad vial en Saltillo: reordenamiento y nuevas piezas de concreto

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para fortalecer la seguridad vial, ordenar la circulación y proteger a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó acciones de reacomodo e instalación de nuevas piezas delimitadoras de concreto en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez y su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) en Saltillo, informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz, personal municipal trabajó en este sector durante las noches del martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero, a fin de evitar contratiempos a la ciudadanía durante los trabajos de reacomodo.

Durante estas labores, el Gobierno de Saltillo alineó 133 piezas de concreto, además de instalar un total de 13 piezas nuevas de concreto en los tramos del paso a desnivel Nazario S. Ortiz Garza–Periférico LEA, con rumbo al sur, así como debajo del puente a desnivel con el cruce al bulevar Jesús Valdés Sánchez, en sentido rumbo al distribuidor vial El Sarape.

Víctor de la Rosa señaló que el correcto posicionamiento de estas piezas delimitadoras de concreto contribuye a disminuir el riesgo de percances entre las miles de personas que transitan por este sector de la capital de Coahuila.

"Por la seguridad de todos, estos trabajos los realizamos de 10:00 de la noche a 03:00 de la mañana, con el propósito de evitar afectaciones en el tráfico de la ciudad", indicó.

El titular del IMMUS exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones durante estos horarios de labores, ya que continuarán estos trabajos en las principales vialidades de la ciudad.

De la Rosa Molina destacó además el compromiso del alcalde Javier Díaz González de realizar acciones permanentes en favor de vialidades eficientes y seguras, en beneficio directo de saltillenses y visitantes.