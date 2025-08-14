Guardia Nacional Interviene en Accidente de Carretera en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Un aparatoso accidente entre vehículos de carga ocurrido la tarde de este jueves en la carretera libre Saltillo–Torreón dejó cuantiosos daños materiales y generó un severo congestionamiento vehicular, obligando al cierre parcial de la vialidad durante varias horas. El percance se registró a la altura del kilómetro 17, cuando el conductor de un camión intentó esquivar un objeto sobre el asfalto y realizó un cambio repentino de carril. De acuerdo con la Guardia Nacional División Caminos, la maniobra invadió el derecho de paso de otro tráiler, provocando una colisión de gran magnitud. Tras el fuerte impacto, el primer camión salió de la carpeta asfáltica y terminó en la terracería, mientras que el segundo tráiler fue proyectado contra otra unidad, quedando atravesado y bloqueando completamente el sentido hacia Torreón. Las autoridades cerraron el tramo afectado para permitir el trabajo de los equipos de rescate, así como de las grúas encargadas de remover los pesados vehículos. Aunque no se reportaron heridos graves, los daños materiales fueron considerables. Elementos de la Guardia Nacional mantienen presencia en la zona y continúan coordinando las maniobras para restablecer la circulación en su totalidad.

