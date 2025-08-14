Gilberto Zurdo Ramirez inspirará en conferencia en Saltillo

STAFF / LA VOZ

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, invitó a la población en general a la plática motivacional que dará el boxeador y campeón mundial Gilberto "Zurdo" Ramírez en el centro comunitario de la colonia Pueblo Insurgentes.

La cita es este viernes 15 de agosto a las 12:00 del mediodía con entrada totalmente gratuita.

Originario de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el "Zurdo" Ramírez es el primer mexicano campeón mundial en las 168 libras de la World Boxing Organization (WBO) y el primer mexicano campeón mundial y unificado en peso crucero 200 libras de la World Boxing Association (WBA) & WBO.

Con 48 peleas ganadas, una perdida y 60 knockouts, el campeón mundial es un símbolo de perseverancia, disciplina y talento forjado a puño limpio, convirtiéndose en uno de los grandes representantes del pugilismo mexicano a nivel internacional.

Gilberto "Zurdo" Ramírez continúa siendo una inspiración para nuevas generaciones de boxeadores que sueñan con brillar en los cuadriláteros del mundo.

El centro comunitario de la colonia Pueblo Insurgentes se ubica en la calle Josefa Ortiz esquina con Adelitas.