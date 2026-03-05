Embellecimiento de Fachadas en Zona Centro de Saltillo para Preservar Identidad Histórica

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, refuerza el programa de Embellecimiento de Fachadas en la Zona Centro de Saltillo, a fin de preservar la imagen urbana, fortalecer la identidad histórica e impulsar la actividad económica en el corazón de la ciudad.

Como parte de esta estrategia integral de mejoramiento urbano y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas de "Aquí Andamos" realizan trabajos sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las calles Félix U. Gómez y Ramos Arizpe, de limpieza profunda, resane de muros y aplicación de pintura en fachadas de viviendas y comercios, así como en diversos elementos arquitectónicos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural del primer cuadro.

Este programa contempla además la armonización de colores de los inmuebles, con lo que se respeta la paleta de colores para la Zona Centro, a fin de conservar la estética histórica que distingue a este emblemático sector.

El alcalde Javier Díaz destacó que estas acciones no solo contribuyen a proyectar una mejor imagen urbana para visitantes y turistas, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia de las y los saltillenses, al dignificar este sector que forma parte de la vida diaria de la comunidad.

"Trabajamos para que nuestro Centro Histórico luzca ordenado, limpio y atractivo, además de ayudar a impulsar el comercio local y consolidar a Saltillo como una ciudad competitiva y con identidad", señaló Díaz González.

Sumado a estas acciones, brigadas municipales refuerzan las labores en las diferentes áreas verdes de la Plaza de Armas de Saltillo, en donde se sembrarán plantas de ornato y se embellecerá este espacio emblemático para la capital de Coahuila.

Asimismo, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intensificó su jornada de reforestación del bulevar Luis Donaldo Colosio, en la que, a través del programa "Bosques Urbanos Lineales", el Ayuntamiento sembrará más de mil 500 árboles y palmas en favor del entorno natural de la comunidad.

De manera simultánea y para incrementar la seguridad vial para peatones y automovilistas, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos trabajan en la delimitación y aplicación de pintura amarilla en el cordón cuneta del camellón central a lo largo del bulevar Luis Donaldo Colosio.

El alcalde Javier Díaz González recordó a la población el número del chatbot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público municipal.