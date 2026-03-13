Reparación y mantenimiento de vialidades en Saltillo para mejorar la seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y aumentar la seguridad vial, el Gobierno Municipal, encabezado por Javier Díaz González, lleva a cabo trabajos integrales de reparación y mantenimiento de vialidades de la ciudad.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública continúa las labores permanentes de rehabilitación de calles y vialidades principales de la ciudad, como lo realizado sobre la calle Cesario Boillot, antes de llegar a la avenida La Salle, en la colonia del mismo nombre.

En este lugar, el Gobierno de Saltillo reparó el pavimento deteriorado por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas en la ciudad.

Asimismo, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" realizan labores de atención de las rejillas pluviales ubicadas en diversas vialidades principales de la ciudad, con acciones de inspección, alineación, soldadura y sustitución de piezas dañadas en lugares que presentaban desgaste por el paso constante de vehículos o por el paso del tiempo.

El alcalde Javier Díaz destacó que estas acciones, realizadas con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, permiten garantizar su correcto funcionamiento, contribuir a incrementar la seguridad vial y mejorar el desalojo del agua pluvial.

Díaz González señaló que los trabajos se concentran en avenidas y bulevares de alta circulación vehicular, como en la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en sentido de sur a norte, y en su cruce con el bulevar Vicente Guerrero.

En este lugar, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reparó diversas rejillas pluviales existentes, a fin de evitar encharcamientos, mejorar la seguridad vial y proteger la integridad de peatones y automovilistas.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo lleva a cabo acciones similares en rejillas pluviales ubicadas en los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, Géminis, así como en calles de diversas colonias de los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la ciudad.

Sumado a esto, y para incrementar la seguridad vial para peatones y automovilistas, brigadas de "Aquí Andamos" reforzaron los trabajos de limpieza general sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y su cruce con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

En tareas similares, cuadrillas saltillenses reportaron trabajos de limpieza general y deshierbe en diferentes áreas verdes y banquetas del Paseo de la Reforma, al oriente de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento de Saltillo atendió las peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con acciones de limpieza, deshierbe y retiro de basura sobre el escurrimiento natural de agua que corre paralelo a la calle Cordillera de los Andes, entre las calles Habana y Bolivia, de la colonia Lomas del Refugio, al sur de la capital de Coahuila.