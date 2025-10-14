Accidente vial en Coahuila: Un trabajador pierde la vida

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un trabajador perdió la vida y dos más resultaron lesionados luego de un fuerte choque entre un transporte de personal y un tráiler, registrado la mañana de este martes sobre la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 2.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del camión de personal, al salir del Parque Industrial Santa María, intentó incorporarse a la vía federal sin las precauciones necesarias, atravesándose al paso de un tractocamión que circulaba con dirección de sur a norte.

El impacto se produjo en la parte lateral del camión de personal, donde viajaban 22 trabajadores. Tres de ellos resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes los trasladaron a la Clínica 2 del IMSS.

Minutos más tarde, uno de los lesionados, identificado como Francisco Gil, falleció en el hospital debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el choque.

El accidente provocó un bloqueo parcial de la carretera por cerca de dos horas, mientras elementos de la Guardia Nacional realizaban maniobras de abanderamiento y coordinaban el retiro de las unidades para restablecer la circulación.