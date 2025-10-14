Exitosa jornada de donación de cabello en Facultad de Ciencias Químicas de Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Esta mañana, el campus de la Facultad de Ciencias Químicas se llenó de solidaridad al ser el escenario de una exitosa jornada de donación de cabello en beneficio de Casa Rosa, una fundación clave que brinda apoyo integral a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

La iniciativa, es un esfuerzo conjunto con las organizaciones Aguillón y Glam. Su objetivo es transformar las trenzas recolectadas en pelucas oncológicas de alta calidad, una herramienta vital para las beneficiarias de la fundación, según informó Dulce Jazmín Dábalas Villarreal, jefa del departamento de Extensión, Vinculación y Sustentabilidad de la Unidad Sureste.

La respuesta de la comunidad fue notable. Aunque el requisito es de al menos 25 centímetros de largo (pudiendo ser cabello teñido o tratado), la generosidad se desbordó. Con solo unas cinco trenzas necesarias para la elaboración de una peluca, el evento superó la meta inicial de 70 donaciones, reuniendo un total de 75 trenzas; una cifra que reitera el gran compromiso de la comunidad universitaria.

Asimismo se informó que para aquellos que no pudieron asistir, la oportunidad de contribuir continúa. Las trenzas ya cortadas pueden entregarse en las oficinas de Coordinación de la Unidad Sureste, ubicadas en la planta alta del Edificio G de Campo Redondo. Desde allí, todas las donaciones serán canalizadas directamente a Casa Rosa.

A través de acciones como esta, se informó que la unidad y sus colaboradores se convierten en un pilar de apoyo para las mujeres en tratamiento oncológico, proporcionándoles mucho más que una peluca: les brindan una herramienta para recuperar su confianza, bienestar y fortaleza en su lucha contra la enfermedad.