Trágico hallazgo en Villa Sol: Joven encontrado sin vida

este martes en la colonia Villa Sol, donde un joven fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Abulón, esquina con Perla.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría decidido privarse de la vida. Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte y procedieron a acordonar el área, mientras se solicitaba la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Agentes de la Unidad de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a buscar apoyo profesional ante cualquier situación emocional difícil.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, puedes comunicarte a la Línea de la Vida al número 800 822 3737, disponible las 24 horas del día.