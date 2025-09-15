Gobierno de Saltillo refuerza acciones de bacheo en la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno de Javier Díaz González reforzó sus acciones de bacheo por toda la ciudad, con el objetivo de brindar vialidades seguras y en mejores condiciones para las y los saltillenses y visitantes a la capital de Coahuila.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intensificó la reparación de la carpeta asfáltica en el fraccionamiento Lomas del Refugio, al sur de Saltillo.

En este sector, brigadas municipales bachearon el tramo que comprende entre las calles Costa Rica y Habana, del bulevar Teodoro Sánchez Dávila.

En días recientes, a través del programa "Aquí Andamos", el Ayuntamiento de Saltillo intervino distintos tramos de este mismo bulevar, con la finalidad de garantizar la seguridad vial y una mejor movilidad para las y los vecinos del sector.

Estos trabajos se suman a los más de 45 mil baches atendidos por el gobierno municipal.