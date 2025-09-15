Contactanos

Coahuila

Encuentran sin vida a joven de 16 años en Saltillo

La Policía y la Fiscalía de Saltillo toman cartas en el asunto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 16 años en la colonia Froylán Mier Narro.

marco juarez
Por marco juarez - 15 septiembre, 2025 - 07:58 p.m.
Encuentran sin vida a joven de 16 años en Saltillo
Autoridades de la Policía Municipal arribaron al lugar tras el reporte de la emergencia.

SALTILLO, COAHUILA.- Una lamentable tragedia conmocionó a la colonia Froylán Mier Narro de Saltillo, luego de que una joven de 16 años fuera encontrada sin vida por sus familiares, en un domicilio ubicado en las calles Eduardo Fuentes y Miguel Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes, paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindar auxilio, pero confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos que pudieron haber influido en la decisión de la adolescente. Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que en las próximas horas se emita más información oficial.

  • Encuentran sin vida a joven de 16 años en Saltillo

    Paramédicos de Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de la joven al interior de la vivienda.

  • Encuentran sin vida a joven de 16 años en Saltillo

    La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias para esclarecer el caso.

  • Encuentran sin vida a joven de 16 años en Saltillo
  • Encuentran sin vida a joven de 16 años en Saltillo
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados