Encuentran sin vida a joven de 16 años en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Una lamentable tragedia conmocionó a la colonia Froylán Mier Narro de Saltillo, luego de que una joven de 16 años fuera encontrada sin vida por sus familiares, en un domicilio ubicado en las calles Eduardo Fuentes y Miguel Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes, paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindar auxilio, pero confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos que pudieron haber influido en la decisión de la adolescente. Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que en las próximas horas se emita más información oficial.