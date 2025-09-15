Concierto 'Del Amor y Otros Pesares' en Saltillo Atrae a Multitudes

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las actividades culturales que se ofrecen en todos los sectores de la ciudad y en el marco de las fiestas patrias, este domingo se realizó el evento "Del Amor y Otros Pesares", en el Paseo Capital del Distrito Centro el cual fue disfrutado por los paseantes.

El concierto lo brindó la Compañía de Ópera de Saltillo bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, y contó con la participación del Mariachi Sol de América.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, comentó que este concierto forma parte de los eventos relacionados con las fiestas patrias que se programaron en la cartelera mensual para este mes de septiembre.

"Cada mes ofrecemos actividades de las diferentes disciplinas artísticas y culturales, las cuales llegan a todos los sectores de la ciudad, en esta ocasión tocó regresar al Centro Histórico con este concierto", declaró Rodarte Rangel.

Durante la primera parte del concierto, solistas de la Compañía de Ópera de Saltillo realizaron sus interpretaciones con la compañía de Alejandro Reyes Valdés al piano y luego de Eric Valdés Marines; mientras que en la segunda fase interpretaron melodías a ritmo de mariachi.

Estrellita, Bésame Mucho, Naila, Dime Que Sí, Los Laureles, El Huapango Torero, y Cielo Rojo, fueron algunas de las melodías que se escucharon en este concierto "Del Amor y Otros Pesares".

El Instituto Municipal de Cultura invita a la ciudadanía para que en el Facebook de esta dependencia consulte la cartelera mensual en donde se ofrecen actividades para toda la familia.