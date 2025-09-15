Problemas en el programa de bacheo de Saltillo por lluvias y escasez de asfalto

SALTILLO, COAHUILA.- El programa de bacheo en la capital coahuilense se ha visto afectado en las últimas semanas debido a dos factores principales: la inestabilidad en el suministro de asfalto por parte de Pemex y las lluvias constantes que impiden la aplicación del material, informó Antonio Nerio Maltos, titular de la Dirección de Obra Pública municipal.

"Hasta ahora no hemos tenido un desabasto, pero sí retrasos. El proveedor nos ha dicho que Pemex ha reducido su entrega y, en ocasiones, deben traer el material desde otras plantas fuera de Cadereyta para cumplir con Saltillo", explicó el funcionario.

Nerio detalló que, pese a estas dificultades, el municipio ha mantenido prioridad en el suministro y no se han suspendido los trabajos por falta de mezcla. Sin embargo, las lluvias sí han obligado a detener brigadas y mover cuadrillas a diferentes puntos de la ciudad según las condiciones del clima.

Actualmente, Saltillo reporta más de 46 mil baches atendidos en 435 colonias, lo que representa 60 mil metros cuadrados rehabilitados en lo que va del año.

El contrato vigente para estos trabajos, de 11 millones de pesos, ya ha sido ejercido en su mayoría, por lo que la administración solicitará una ampliación del 30% en lugar del 15% previsto para noviembre con el fin de cerrar el 2025 con continuidad en las labores.

"Lo que nos ha complicado más es el bacheo; en obras mayores de pavimentación y recarpeteo seguimos en tiempo y forma. El problema es que para sellar grietas, por ejemplo, se requiere que la superficie esté completamente seca, y eso nos ha detenido en arterias principales", agregó Nerio Maltos.