Tráfico afectado en Saltillo por evento cívico-militar

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó a la ciudadanía que con motivo de la celebración del desfile cívico-militar por la conmemoración de la Independencia de México, este martes estará cerrado a la circulación un tramo del bulevar Venustiano Carranza.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que la vialidad será cerrada, en ambos sentidos, desde el bulevar Francisco Coss hasta el Periférico Luis Echeverría Álvarez.

Dicho cierre comenzará alrededor de las 6:00 de la mañana hasta finalizar el evento.

Asimismo, estarán cerradas a la circulación las intersecciones con esta vialidad.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas y programar sus traslados con anticipación.