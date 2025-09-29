Saltillo otorga beneficios fiscales en sesión de Cabildo

SALTILLO, COAHUILA.- El Cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobó el otorgamiento de diferentes estímulos fiscales entre los que se encuentran el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año, generados por el impuesto Predial.

Este estímulo aplica también para los conceptos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de los servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados, Servicio de Tránsito, respecto a las Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, por la Expedición de Licencias y/o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios y por los provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas.

Se aprobó también el otorgamiento del 75 por ciento en recargos por año, generados por conceptos relativos a Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas.

Estos estímulos fiscales tendrán vigencia a partir del 1 de octubre.

Durante la sesión de Cabildo se aprobó además el informe de los Estados Financieros correspondientes al mes de agosto de 2025, presentado por la Tesorería Municipal.

El regidor Juan Carlos Villarreal Garza presentó un informe sobre los acuerdos alcanzados con el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, orientados al fortalecimiento de las estrategias municipales para la prevención del suicidio.

Se aprobaron además diferentes dictámenes presentados por las Comisiones de Gobernación y Reglamentos, así como de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.

En la sesión estuvieron presentes alumnas y alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes observaron cómo se desarrolla el trabajo de las y los integrantes del Cabildo.