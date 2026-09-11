Javier Díaz González refuerza limpieza y embellecimiento en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González refuerza las labores de limpieza, rehabilitación y embellecimiento en distintos sectores de la ciudad, con acciones en beneficio de las familias saltillenses.

Este viernes, cuadrillas de "Aquí Andamos" realizaron una intensa jornada de trabajos para retirar grafiti y pintas no autorizadas de muros y paredes de viviendas del fraccionamiento Nuevo Teresitas, principalmente en los alrededores de las calles Comanches, Conchos, Cheroke, Las Teresitas y Cañón de Amargos.

Estas labores buscan recuperar la imagen de las fachadas, prevenir el deterioro de los espacios y generar entornos más ordenados para las familias del sector.

De manera simultánea, se realizaron trabajos de rehabilitación y embellecimiento con aplicación de pintura en el puente peatonal que cruza el afluente del Arroyo del 4, ubicado sobre el Arco Vial Zapalinamé y la calle 17, a fin de mejorar las condiciones de esta infraestructura.

A estos trabajos se sumó la limpieza integral y deshierbe del bulevar Otilio González, en el tramo entre la calle San José y el bulevar Solidaridad, al oriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González ofrece el número 844-160-08-08, del asistente virtual "Saltillo Fácil", con el que la ciudadanía puede reportar algún servicio público que requiera atención.