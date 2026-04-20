Javier Díaz González lidera jornada de limpieza en colonia Morelos de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias, el alcalde Javier Díaz González instruyó una jornada intensiva de limpieza profunda en diversos callejones de la colonia Morelos.

Cuadrillas del programa "Aquí Andamos" realizaron el retiro de basura y escombro acumulado, así como acciones de deshierbe y barrido manual en los pasillos ubicados entre las calles 11 y 13, y de la calle 26 a la 28, al oriente de Saltillo.

Javier Díaz destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral para dignificar los espacios públicos y fortalecer la seguridad, al recuperar áreas que durante años permanecieron sin atención.

Luego de las recientes condiciones climatológicas registradas, el Gobierno Municipal lleva a cabo trabajos de limpieza profunda en el Lago de la Alameda Zaragoza, el cual se vio afectado por la caída de granizo que coincidió con la floración del árbol nogal.

Estas condiciones provocaron la acumulación de residuos orgánicos en el cuerpo de agua, así como un cambio en su tonalidad, derivado de la descomposición natural del material vegetal.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva a cabo labores intensivas que incluyen el retiro de materia orgánica, limpieza de la superficie y del fondo del lago, así como acciones de desazolve y aplicación de pintura especializada para restablecer sus condiciones óptimas.

Emmanuel Olache Valdés, director de esta dependencia, refirió que estas acciones se realizan para evitar afectaciones mayores al ecosistema del lago y garantizar que este espacio continúe siendo seguro y agradable para las familias saltillenses.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo reportó trabajos de desazolve sobre la calle Del Arroyo, entre José María Arteaga y Matamoros, en el Centro Histórico de Saltillo; además de continuar con los trabajos de Embellecimiento de Fachadas, en hogares y comercios de la calle Miguel Hidalgo, entre las vialidades Félix U. Gómez y Miguel Ramos Arizpe.