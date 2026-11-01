Manolo Jiménez presenta acciones y proyectos en Coahuila

Saltillo, Coah.- Al finalizar octubre, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó las acciones, obras, proyectos y programas que se llevaron a cabo o se pusieron en marcha durante este mes, donde destacó que, trabajando en equipo, se fortalecen los servicios públicos en los municipios de Coahuila.

El mandatario estatal mencionó que, en la región Sureste, se inauguró la Expo Coahuila, un gran espacio para eventos, convenciones y exposiciones. Además, se vivió una gran edición del Rodeo Saltillo, con cuatro días de música, emoción y tradición vaquera, con más de 125 mil asistentes y generando una gran derrama económica.

"En Arteaga, fuimos sede de la Convención Nacional Ganadera, que celebró su 90 aniversario, donde participamos en la inauguración y clausura. También recibimos la Convención Nacional de CANACINTRA, reuniendo a representantes del sector industrial de todo México", recordó.

Agregó que en Saltillo sostuvo una sesión plenaria con colectivos de familiares de personas desaparecidas; se inauguró el Encuentro Estatal de Salud Mental "Lo que Sientes Importa"; y se celebró el 42 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Además, se entregaron microcréditos y estímulos económicos "Pa´ jóvenes y mujeres Emprendedoras", impulsando nuevos proyectos y negocios.

"También participamos en el Encuentro Regional de Coordinación entre Fiscales Federales y Estatales; y nos reunimos con el alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, para revisar los avances de la ampliación del Puente Internacional II, fortaleciendo la conectividad de nuestra frontera", expresó.

En la región Laguna, Jiménez Salinas señaló que se inauguró el Parque Industrial VYNMSA Torreón, con lo que se fortalece la infraestructura para atraer nuevas inversiones y generar empleos. También acompañó la toma de protesta del general Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la XI Región Militar.

En la Región Centro–Desierto, se inauguró en Castaños la expansión de Arcosa Industries de México, fortaleciendo la actividad industrial y la generación de empleos.

"Y en Monclova, llevamos la brigada ´Revísate a Tiempo´, acercando servicios de prevención y detección oportuna del cáncer en la mujer. Además, con Mejora Coahuila, seguimos llevando ´En Equipo le Entramos´ a todas las regiones del estado. Durante octubre, arrancamos obras y acciones en 12 municipios, como son: Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Arteaga, Acuña, Jiménez, Monclova, Frontera, Múzquiz, Villa Unión, Castaños y Piedras Negras", destacó el gobernador.

Abundó que, con esta gran estrategia, se sigue trabajando en equipo con los municipios para mejorar el pavimento, bacheo, agua, drenaje, alumbrado y espacios públicos de las colonias, barrios y ejidos, mejorando la calidad de vida de la gente.

Manolo Jiménez comentó que en Piedras Negras también se sumaron a la gran iniciativa ciudadana "Trabajando por Piedras Negras" para llevar más becas escolares y para el empleo; el Mercadito del Ahorro; y el mejoramiento de planteles educativos, así como apoyos sociales para las familias nigropetenses.