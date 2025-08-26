PRONNIF en Coahuila implementa acciones para atender a niños en situación de calle

SALTILLO, COAH.- La Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila, encabezada por María Teresa Araiza Llaguno, dio a conocer las acciones que se están implementando en coordinación con los municipios para atender a niñas, niños y familias que se encuentran trabajando o pidiendo dinero en las calles.

Araiza Llaguno explicó que se están desarrollando dos estrategias principales enfocadas tanto en la prevención como en la atención directa a las infancias en situación de calle: "Es importante entender los contextos de cada familia; muchas de ellas son personas en movimiento, por lo que nos acercamos para ofrecerles opciones y apoyos", puntualizó.

Uno de los objetivos es identificar a los menores que se encuentran en cruceros y bulevares, y brindarles alternativas reales junto con sus familias.

La funcionaria señaló que la mayoría de estas familias provienen de estados del sur del país y que muchas de las mujeres que las integran son conocidas popularmente como "las Marías", quienes recorren las calles con sus hijos solicitando ayuda económica.

En este sentido, la titular de PRONNIF hizo un llamado a los automovilistas para que notifiquen a las autoridades si detectan casos de niños en calle, permitiendo así que los sistemas DIF municipales intervengan con campañas de asistencia y orientación.

"No queremos que los niños estén en la calle, pero es fundamental que los atendamos con respeto a sus derechos y buscando siempre su bienestar", subrayó.

Finalmente, reiteró que la estrategia busca no solo intervenir en la situación visible, sino atacar las causas de origen, ofreciendo a las familias locales y en movilidad un acompañamiento integral para su inclusión social y acceso a programas de apoyo.