Gobierno de Saltillo fortalece limpieza y seguridad urbana

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, mejorar el entorno urbano y fortalecer la seguridad de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo trabajos permanentes de limpieza general, deshierbe, poda, así como retiro de basura y escombro en arroyos ubicados en distintos sectores de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" realizó trabajos de limpieza profunda en el cauce de un tramo del Arroyo Madre Revestido, ubicado a la altura del Auditorio Parque Las Maravillas.

En este afluente, que corre paralelo a la calle Pedro Torres Castilla, las cuadrillas municipales realizaron labores integrales que incluyen el retiro de maleza, poda de vegetación excesiva, recolección de basura, desazolve y levantamiento de escombro, con el propósito de eliminar focos de infección y mejorar la imagen urbana en la capital de Coahuila.

Javier Díaz González destacó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva enfocada en mantener libres los canales naturales de escurrimiento, permitir un flujo adecuado del agua y reducir la posibilidad de inundaciones, encharcamientos y acumulación de residuos que pudieran afectar a las colonias cercanas.

"El Gobierno de Saltillo busca también proteger el equilibrio ambiental de los cauces naturales, además de promover espacios más limpios, seguros y ordenados para las y los saltillenses, así como para quienes visitan nuestra ciudad", mencionó Díaz González.

Acciones de limpieza en el Arroyo La Tórtola

De manera simultánea, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó trabajos similares en el tramo del arroyo La Tórtola, mismo que atraviesa el Barrio Mágico de Ojo de Agua.

En este lugar, ubicado entre las calles Escénica, Viramontes y General Victoriano Cepeda, personal municipal eliminó basura y escombro acumulado en este afluente natural.

El alcalde Javier Díaz exhortó a la población a evitar arrojar basura y desechos en arroyos y canales pluviales, a fin de disminuir afectaciones directas al entorno natural, así como a la salud de la propia comunidad.

Mejoras en la seguridad vial de Saltillo

Es Saltillo más bonito y ordenado

Además, para incrementar la seguridad vial de saltillenses y visitantes, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó acciones de delimitación de los carriles centrales del bulevar Carlos Abedrop, así como de la calle Fray Landín, en el tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Nogales.

Asimismo, para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, brigadas del programa "Aquí Andamos" pintaron de amarillo el cordón cuneta del camellón central y laterales de este mismo bulevar, ubicado al oriente de Saltillo.

Además, para brindar entornos más seguros y limpios, el Ayuntamiento de Saltillo fortalece las acciones de retiro de basura, escombro y desechos orgánicos, así como el deshierbe, barrido manual y limpieza general de callejones en la colonia Vicente Guerrero.

Estas acciones, realizadas en los callejones ubicados entre las calles 10, 18 y 29, y entre las vialidades 9, 7 y bulevar Vicente Guerrero, se llevan a cabo en respuesta a las peticiones ciudadanas realizadas a través del Chat Bot oficial "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio municipal para su pronta atención.

El Gobierno de Saltillo informó que el objetivo de estas limpiezas de callejones y pasillos al interior de las diversas colonias de la ciudad es contribuir a prevenir la proliferación de fauna nociva, evitar malos olores, reducir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana de las colonias.