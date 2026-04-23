Intensifican trabajos de rehabilitación en Avenida Universidad de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, a cargo del alcalde Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento sobre la Avenida Universidad mediante la aplicación de la moderna técnica conocida como "slurry", a fin de mejorar la seguridad vial en esta importante vialidad de Saltillo.

Javier Díaz González destacó que estos trabajos se realizan con maquinaria especializada y personal capacitado, a fin de garantizar resultados duraderos en menor tiempo, y reducir posibles afectaciones a la circulación.

Cabe destacar que una vez que concluyan los trabajos de reparación del pavimento, en días posteriores se realizará la pintura de delimitación de carriles, a fin de permitir la máxima adherencia de los químicos que la componen.

"Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estamos comprometidos con ofrecer vialidades en óptimas condiciones; y la rehabilitación de Avenida Universidad es una muestra del trabajo constante que realizamos para mantener en buen estado nuestra infraestructura urbana", señaló Díaz González.

Estos trabajos se realizan en el tramo que comprende entre el bulevar Venustiano Carranza y la calle Candela, en dirección de oriente a poniente, por lo que el Gobierno de Saltillo agradece a la ciudadanía su comprensión, además de pedir tomar rutas alternas y extremar precaución si tiene que transitar por este sitio.

Acciones de la autoridad

De manera simultánea, brigadas del programa "Aquí Andamos" reforzaron las labores de limpieza profunda, deshierbe, retiro de basura y escombro en el margen del arroyo Pereyra, al sur de la capital de Coahuila.

En atención a las peticiones ciudadanas realizadas a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, personal municipal reportó trabajos en el tramo ubicado entre las calles Margarito Arizpe, Vasco de Quiroga, así como la calle 13, del fraccionamiento Federico Berrueto Ramón.

Asimismo, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en el mantenimiento de la fuente de agua de la plaza pública San Francisco, ubicada entre las calles Benito Juárez y General Victoriano Cepeda.

Además, el Ayuntamiento atendió con acciones de deshierbe, retiro de basura y desechos orgánicos acumulados en las diferentes áreas verdes de la colonia Valle Hermoso, ubicadas entre las calles Del Bosque, así como Del Olmo y Del Olivo, de este sector de la ciudad.